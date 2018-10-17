Минэнерго Азербайджана и эмиратская Masdar договорились о совместной деятельности в сфере альтернативной энергетики

Минэнерго Азербайджана и компания Masdar (ОАЭ) договорились о сотрудничестве в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении Минэнерго.

«С компанией Masdar в среду подписан рамочный документ, направленный на широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Документ подписали глава Аппарата Минэнерго Заур Мамедов и генеральный директор Masdar по Восточной Европе, Центральной Азии и России Ахмед Аль Али», - отмечается в информации.

Договор предусматривает сотрудничество сторон по развитию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной) в виде «проектов частного партнерства» и обмен опытов в сфере чистых технологий.

«Наряду с этим, сотрудничество охватит деятельность по оценке и реализации проектов в сфере ветряной и прочих ВИЭ», - отмечается в информации.

Компания Masdar является крупной международной компанией, действующей в сфере ВИЭ и устойчивого городского развития. Компания осуществляет деятельность в ОАЭ, Иордании, Мавритании, Египте, Марокко, Великобритании, Сербии и Испании.

Н.Аббасова