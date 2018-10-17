Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Молдавию о том, что "турецкие террористы" пытаются проникнуть в ее государственные структуры.

"В результате попытки госпереворота в Турции погиб 251 человек, есть много раненых. К сожалению, члены этой террористической организации проникли в наши государственные структуры. Члены организации продолжают действовать, в том числе и в Молдавии. Они пытаются проникнуть в структуры вашей страны, чтобы сделать то, что они сделали и у нас. Мы считаем нужным в качестве друзей предупредить вас об этом", - заявил Р.Эрдоган на совместном брифинге с президентом Молдавии Игорем Додоном после состоявшейся двусторонней встречи.

И.Додон никак не отреагировал на это заявление.

Оба президента высказались за развитие сотрудничества и установление стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи в среду они подписали Соглашение о создании Совета по стратегическому сотрудничеству.

Очевидно, что под террористами Р.Эрдоган имел в виду членов движения Фетхуллаха Гюлена. По данным СМИ, к ним он причисляет учителей сети молдавско-турецких лицеев, которые действуют в Молдавии более 20 лет. Два года назад лицеи были преобразованы в сеть лицеев Orizont.

Как сообщал "Интерфакс", 6 сентября семь граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети были высланы из Молдавии. Служба информации и безопасности сообщила, что "они подозреваются в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран".

Действия молдавских властей вызвали возмущение общественности и акции протеста оппозиции. Такая акция прошла в среду у посольства Турции в Кишиневе.

На прошлой неделе И.Додон заявил журналистам, что намерен обсудить с турецким коллегам вопрос о судьбе высланных из Молдавии граждан Турции. На брифинге об этом ничего не говорилось, а у журналистов не было возможности задавать вопросы президентам.