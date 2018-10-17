Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.026 GBR   2.2393 TRY   0.299

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.92 Brent   81.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 18° Завтра 14° 20° 19 Окт 16° 21° 20 Окт 15° 22°

СНГ 17.10.2018 16:25

Эрдоган предупреждает Молдавию о попытках "турецких террористов" проникнуть в ее госструктуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Молдавию о том, что "турецкие террористы" пытаются проникнуть в ее государственные структуры.

"В результате попытки госпереворота в Турции погиб 251 человек, есть много раненых. К сожалению, члены этой террористической организации проникли в наши государственные структуры. Члены организации продолжают действовать, в том числе и в Молдавии. Они пытаются проникнуть в структуры вашей страны, чтобы сделать то, что они сделали и у нас. Мы считаем нужным в качестве друзей предупредить вас об этом", - заявил Р.Эрдоган на совместном брифинге с президентом Молдавии Игорем Додоном после состоявшейся двусторонней встречи.

И.Додон никак не отреагировал на это заявление.

Оба президента высказались за развитие сотрудничества и установление стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи в среду они подписали Соглашение о создании Совета по стратегическому сотрудничеству.

Очевидно, что под террористами Р.Эрдоган имел в виду членов движения Фетхуллаха Гюлена. По данным СМИ, к ним он причисляет учителей сети молдавско-турецких лицеев, которые действуют в Молдавии более 20 лет. Два года назад лицеи были преобразованы в сеть лицеев Orizont.

Как сообщал "Интерфакс", 6 сентября семь граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети были высланы из Молдавии. Служба информации и безопасности сообщила, что "они подозреваются в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран".

Действия молдавских властей вызвали возмущение общественности и акции протеста оппозиции. Такая акция прошла в среду у посольства Турции в Кишиневе.

На прошлой неделе И.Додон заявил журналистам, что намерен обсудить с турецким коллегам вопрос о судьбе высланных из Молдавии граждан Турции. На брифинге об этом ничего не говорилось, а у журналистов не было возможности задавать вопросы президентам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МОЛДАВИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Эрдоган потребовал от Эр-Рияда разъяснить ситуацию с пропавшим журналистом "Вашингтон пост" Эрдоган надеется на скорое улучшение отношений с США Президент ФРГ надеется на потепление в отношениях Берлина и Анкары Эрдоган прибыл в Германию на переговоры с Меркель Эрдоган надеется, что Астанинский формат продолжит активную работу по урегулированию кризиса в Сирии Турция не откроет границу с Арменией до карабахского урегулирования - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]