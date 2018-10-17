СКР: стрельбу и взрыв в колледже в Керчи устроил студент 4 курса, он покончил с собой

Устроивший стрельбу и взрыв в керченском колледже молодой человек оказался студентом 4 курса заведения 18-летним Владиславом Росляковым, он покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

"Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - сказала представитель СК.