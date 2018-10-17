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Макроэкономика 17.10.2018 16:50

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2018г увеличились на 9,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составили 39 млрд 690,3 млн манатов, что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-сентября 2018 года составила 2,6%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за 9 месяцев увеличились на 8,5% - до 4 тыс. 46,7 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 36 млрд 465,7 млн манатов, что на 10% выше показателя января-сентября 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]