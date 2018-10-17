Денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2018г увеличились на 9,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составили 39 млрд 690,3 млн манатов, что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-сентября 2018 года составила 2,6%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за 9 месяцев увеличились на 8,5% - до 4 тыс. 46,7 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 36 млрд 465,7 млн манатов, что на 10% выше показателя января-сентября 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков