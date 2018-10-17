Adidas отзывает детскую коллекцию одежды для плавания Infinitex по всему миру

Компания Adidas в среду объявила о добровольном отзыве с рынка коллекции одежды для плавания Infinitex 3-Stripe для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Как говорится в сообщении компании, настоятельно рекомендуется прекратить использование такой продукции. Товар можно вернуть компании или ее дилерам и получить полное возмещение цены покупки.
"Доказательства покупки (чека) не требуется", - заверила компания в пресс-релизе.
Adidas получила информацию о том, что три нашивные полоски на товарах этой коллекции при контакте с водой могут отходить от ткани. Полоски могут зацепиться за предмет или другого человека и запутаться, что может привести к травмам. На сегодняшний день у Adidas отсутствуют сведения о каких-либо инцидентах.
Вместе с тем сообщение ООО "Адидас", российского подразделения группы, об отзыве коллекции датировано еще 1 октября.
Продукция Infinitex 3-Stripe была произведена в Тунисе и продавалась Adidas в 2017 и 2018 году.
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