Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.026 GBR   2.2393 TRY   0.299

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.92 Brent   81.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 18° Завтра 14° 20° 19 Окт 16° 21° 20 Окт 15° 22°

Дальнее зарубежье 17.10.2018 17:15

В отношении саудовского генконсула в Стамбуле открыто расследование в Эр-Рияде

Саудовские власти в среду инициировали расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби на фоне расследования об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают саудовские СМИ.

Отмечается, что М.Утайби снят со своего поста.

При этом СМИ не сообщают, в связи с какими нарушениями связанно расследование в отношении него.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.

В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕНКОНСУЛ, РАССЛЕДОВАНИЕ, САУДАРАВИЯ, ТУРЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]