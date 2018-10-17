ГНФАР в январе-сентябре направил на проект ж/д Баку-Тбилиси-Карс около $10 млн, до сих пор – более $650 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) до сих пор на реализацию проекта строительства железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) направил $652,1 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«Такой объем средств был выделен соответствующим структурам в Азербайджане из ГНФАР на финансирование проекта БТК с начала его реализации и на 30 сентября 2018 года. При этом в январе-сентябре текущего года на эти цели из средств фонда было направлено $9,8 млн», - отметили в ГНФАР.

В 2018 году в бюджете ГНФАР на данный проект предусмотрено выделение 176,128 млн манатов ($103,6 млн).

По данным фонда, эти средства в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Грузии через Международный банк Азербайджана перечисляются ООО «Железная дорога Марабда–Карцахи», созданном для проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции и эксплуатации железной дороги Марабда- граница с Турцией и соответствующих объектов железнодорожной инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Проект строительства железной дороги БТК включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км – на территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Н.Аббасова