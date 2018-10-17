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Карабахский конфликт 17.10.2018 17:35

МИД Азербайджана включит в «черный список» 3 журналистов за визит в Карабах

МИД Азербайджана включит трех журналистов – Жана Кушнера, Франсуа Доста и Хаджиджу Ридуа в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

«Армения в преддверии саммита Франкофонии организовала незаконный визит ряда журналистов на оккупированные территории Азербайджана. Жан Кушнер, Франсуа Дост и Хаджиджа Ридуа, которые совершили данный визит, будут включены в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

По мнению МИД, совершив такой визит журналисты «нарушили журналистскую этику и принцип объективности».

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]