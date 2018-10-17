МИД Азербайджана включит в «черный список» 3 журналистов за визит в Карабах

МИД Азербайджана включит трех журналистов – Жана Кушнера, Франсуа Доста и Хаджиджу Ридуа в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

«Армения в преддверии саммита Франкофонии организовала незаконный визит ряда журналистов на оккупированные территории Азербайджана. Жан Кушнер, Франсуа Дост и Хаджиджа Ридуа, которые совершили данный визит, будут включены в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

По мнению МИД, совершив такой визит журналисты «нарушили журналистскую этику и принцип объективности».

Ф.Исазаде