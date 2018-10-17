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Карабахский конфликт 17.10.2018 17:49

МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности в карабахском урегулировании

Официальный Баку обвинил Армению в незаинтересованности в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Незаконная деятельность армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана, противоречащая духу переговорного процесса, наносит ущерб международным усилиям, предпринимаемым для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в комментариях пресс-службы МИД Азербайджана на публикацию в армянских СМИ информации о закладке поселка Сидней в оккупированном Кельбаджарском районе и прокладной вдоль реки Араз новой дороги, соединяющей оккупированные Арменией районы.

МИД отмечает, что «подобные шаги создают противоречие между словами и действиями руководства Армении, демонстрируют занимаемую этой страной неконструктивную политику и незаинтересованность в решении конфликта мирным путем».

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право, осуществляя искусственное заселение и попытки изменения демографической ситуации, а также другие незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана.

«Азербайджан постоянно поднимает перед международными организациями, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ, вопрос о незаконных действиях Армении на оккупированных азербайджанских территориях», - отмечается в заявлении МИД.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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