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Дальнее зарубежье 17.10.2018 17:50

Самолет первой леди США из-за технических неполадок вернулся на авиабазу после взлета

Самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, вернулся на авиабазу Эндрюс через 10 минут после взлета, сообщает в среду канал "Эй-би-си ньюс".

По информации журналистов, находившихся на борту, самолет не смог продолжать полет из-за неких технических неполадок. Они также сообщили, что в салоне был дым и ощущался запах гари.

Канал отмечает, что первая леди США покинула борт самолета. Она должна была лететь в Филадельфию, однако теперь перелет отложен.

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Тэги: США, ЛЕДИ, САМОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]