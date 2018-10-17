В Баку удивлены комментариями МИД РФ относительно карабахского конфликта

МИД Азербайджана удивлен комментариями МИД РФ при оценке визита в Нагорный Карабах российских граждан в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины за мир».

«Выражение «все стороны конфликта» в комментарии МИД РФ относительно визита граждан России на оккупированные территории Азербайджана по инициативе супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины за мир» вызывает удивление»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что МИД России, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прекрасно знает, что в карабахском конфликте две стороны конфликта – это Армения и Азербайджан.

«В итоговой декларации Хельсинского совета министров ОБСЕ 1992 года и других документах в качестве сторон конфликта утверждены Армения и Азербайджан. И в настоящее время переговоры при посредничестве МГ ОБСЕ ведутся в этом формате»,- говорится в сообщении.

«Считаем, что комментарий МИД РФ не является действенным на фоне участия зампреда комитета по международным связям Госдумы РФ Светланы Журовой в этой незаконной и провокационной поездке, наносящей вред мирным переговорам», - отмечает МИД Азербайджана.

В МИД РФ в среду заявили азербайджанскому новостному агентству Trend, что организаторы акции "Женщины за мир" в министерство иностранных дел России не обращались. «Организаторы этой акции в МИД России не обращались, поэтому нам трудно объективно судить о ее замысле. В принципиальном плане исходим из того, что для успеха подобных мероприятий важны понимание и поддержка всех сторон конфликта»,- отметили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана внес в «черный список» трех россиянок, которые без уведомления Баку посетили оккупированный Нагорный Карабах в рамках данной инициативы – Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федерсмессер.

Ф.Исазаде