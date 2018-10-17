Президент Азербайджана отозвал почетного консула в Австралии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал почетного консула в Австралии Айдан Рзаеву.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»