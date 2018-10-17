Президент Азербайджана повысил зарплату сотрудникам НАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил зарплаты действительным членам и членам корреспондентам Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

В соответствии с распоряжением с 1 ноября 2018 года заработная плата действительных членов НАНА составит 2 тыс. манатов, а членов корреспондентов НАНА – 1,2 тыс. манатов.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков