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Дальнее зарубежье 18.10.2018 16:16

Группа японских депутатов посетила святилище Ясукуни в Токио

Семьдесят японских депутатов из различных партий совершила визит в храм Ясукуни в Токио, передает в четверг японское агентство "Киодо".

"Группа из 70 депутатов от разных политических партий посетила храм Ясукуни в Токио в рамках ежегодного фестиваля осени", - сообщает агентство.

В свою очередь, премьер-министр Синдзо Абэ от личного посещения храма отказался. Днем ранее он отправил в храм подношение от своего имени.

В этом году с учетом предстоящего визита С.Абэ в Китай от посещения Ясукуни отказались также вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно.

В токийском храме Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.

Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ДЕПУТАТЫ, СВЯТИЛИЩЕ, ПОСЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]