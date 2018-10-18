Российская армия, вероятно, модернизирует военные объекты в Калининграде - ТВ

Американский телеканал Си-Эн-Эн опубликовал спутниковые снимки, предположительно указывающие на то, что российские военные проводят значительную модернизацию, как минимум, на четырех военных объектах в районе Калининграда.

Кроме того, согласно данным телеканала, произведена реконструкция бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Спутниковые снимки, попавшие в распоряжение Си-Эн-Эн, были сделаны частной компанией "ИмиджСат Интернэшнл" в период с 19 июля по 1 октября.

Еще одна серия снимков указывает на то, что с июля Россия приступила к строительству 40 новых бункеров в районе Приморска, утверждает Си-Эн-Эн.

Ссылаясь на данные спутников, телеканал заявил о вероятности реконструкции территории расположенной в Калининграде базы ВВС "Чкаловск", а также на военном объекте в Черняховске, куда в феврале были поставлены оперативно-тактические ракеты "Искандер".

Си-Эн-Эн подчеркивает, что в российских Вооруженных силах не отвечают на запросы прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде.