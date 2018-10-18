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СНГ 18.10.2018 16:03

Российская армия, вероятно, модернизирует военные объекты в Калининграде - ТВ

Американский телеканал Си-Эн-Эн опубликовал спутниковые снимки, предположительно указывающие на то, что российские военные проводят значительную модернизацию, как минимум, на четырех военных объектах в районе Калининграда.

Кроме того, согласно данным телеканала, произведена реконструкция бункера для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Спутниковые снимки, попавшие в распоряжение Си-Эн-Эн, были сделаны частной компанией "ИмиджСат Интернэшнл" в период с 19 июля по 1 октября.

Еще одна серия снимков указывает на то, что с июля Россия приступила к строительству 40 новых бункеров в районе Приморска, утверждает Си-Эн-Эн.

Ссылаясь на данные спутников, телеканал заявил о вероятности реконструкции территории расположенной в Калининграде базы ВВС "Чкаловск", а также на военном объекте в Черняховске, куда в феврале были поставлены оперативно-тактические ракеты "Искандер".

Си-Эн-Эн подчеркивает, что в российских Вооруженных силах не отвечают на запросы прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ВООРУЖЕНИЕ, СНИМКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]