Народные депутаты Украины поддержали включение в повестку дня сессии Рады двух альтернативных законопроектов, запрещающих пропаганду "русского мира" наравне с коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами.
За такое решение проголосовали 234 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Законопроектами предусмотрено внесение изменений в закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.
Авторы одной инициативы предлагают запретить пропаганду "имперской идеологии государства-агрессора", тогда как другим проектом закона предлагается запретить пропаганду "русского мира" наравне коммунистическим и национал-социалистическим тоталитарными режимами.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроекты являются альтернативными, и подчеркнул, что в четверг парламент лишь проголосовал за включение их в повестку дня сессии. "Сегодня мы не сможем их рассматривать. Нет решения комитета", - подчеркнул он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»