Народные депутаты Украины поддержали включение в повестку дня сессии Рады двух альтернативных законопроектов, запрещающих пропаганду "русского мира" наравне с коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами.

За такое решение проголосовали 234 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроектами предусмотрено внесение изменений в закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Авторы одной инициативы предлагают запретить пропаганду "имперской идеологии государства-агрессора", тогда как другим проектом закона предлагается запретить пропаганду "русского мира" наравне коммунистическим и национал-социалистическим тоталитарными режимами.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроекты являются альтернативными, и подчеркнул, что в четверг парламент лишь проголосовал за включение их в повестку дня сессии. "Сегодня мы не сможем их рассматривать. Нет решения комитета", - подчеркнул он.