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СНГ 18.10.2018 16:35

Рада начнет работу над законопроектом о запрете пропаганды "русского мира"

Народные депутаты Украины поддержали включение в повестку дня сессии Рады двух альтернативных законопроектов, запрещающих пропаганду "русского мира" наравне с коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами.

За такое решение проголосовали 234 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроектами предусмотрено внесение изменений в закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Авторы одной инициативы предлагают запретить пропаганду "имперской идеологии государства-агрессора", тогда как другим проектом закона предлагается запретить пропаганду "русского мира" наравне коммунистическим и национал-социалистическим тоталитарными режимами.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроекты являются альтернативными, и подчеркнул, что в четверг парламент лишь проголосовал за включение их в повестку дня сессии. "Сегодня мы не сможем их рассматривать. Нет решения комитета", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ЗАПРЕТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]