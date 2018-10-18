Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал западных партнеров "быть сдержанными в оценках" в отношении России, приведя в пример позицию Лондона по "делу Скрипалей".

В интервью телеканалу Euronews Д.Медведев ответил на замечание журналиста о том, что над доводами в свою защиту, которые представили два подозреваемых в отравлении Скрипалей, "насмехались в Европе".

"Любые оценки такого порядка точно не способствуют международному сотрудничеству. (...) Советский Союз тоже вешал ярлыки, клеймил международную систему капитала, говорил о том, что нас разделяет, но ни к чему хорошему это не вело. Поэтому мы считаем, что все должны быть сдержанными в оценках", - сказал глава правительства.

Как заявил Д.Медведев, "оценки, которые даются целым рядом стран, во-первых, не соответствуют действительности, в том числе английская позиция по известному делу. А, во-вторых, они нас точно не приближают к светлому будущему".

"От того, что такие оценки даются и всякого рода санкции принимаются, кому становится лучше? Очевидно, что любые санкции, скорее всего, ведут в тупик", - отметил Д.Медведев.

В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям СМИ, этот человек - гражданин России по имени Сергей Федотов.