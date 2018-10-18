Молдoвa хочет сотрудничать с НАТО, несмотря на навязанный ей нейтралитет - премьер

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о стремлении республики к сотрудничеству с НАТО, несмотря на провозглашенный в Конституции нейтралитет.

"Закрепленный в Конституции Молдавии нейтралитет государства не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Наоборот, мы выступаем за тесное сотрудничество с НАТО, хотим учиться, готовить вместе наших военных, участвовать в совместный учениях", - сказал П.Филип в четверг на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи альянса во главе с ее новым председателем Расой Юкнявичене.

Слова П.Филипа привели "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Нейтралитет не был самостоятельным выбором Молдавии", - подчеркнул он.

"Нейтралитет был навязан в результате вмешательства российских войск в конфликт на Днестре. К сожалению, эти вооруженные формирования и по сей день не покинули территорию Республики Молдова, вопреки призывам нашей страны и международного сообщества и обязательствам, которые Российская Федерация взяла на себя", - заявил П.Филип.

В пресс-службе отметили, что в ходе встречи обсуждались вопросы укрепления безопасности и обороноспособности Молдавии в контексте существующих в регионе вызовов.

В свою очередь, Р.Юкнявичене отметила, что ПА НАТО может предоставить Молдавии экспертизу и необходимый опыт для того, чтобы противостоять новым рискам и региональным вызовам, "в том числе тех, что связаны с вмешательством российской Федерации".

"НАТО - это не альянс для войны. НАТО - это альянс для мира, альянс для демократии", - подчеркнула председатель ПА НАТО.

П.Филип высказался в поддержку этой позиции, приведя в пример множество проектов НАТО в Молдавии, в том числе - по уничтожению пестицидов с истекшим сроком хранения.

Парламентская ассамблея НАТО - межпарламентская организация, которая объединяет депутатов из 29 стран-членов Североатлантического Альянса, а также из 12 стран-партнеров. Молдавия является ассоциированным членом ПА НАТО с ноября 1994 г.