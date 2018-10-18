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Дальнее зарубежье 18.10.2018 16:17

Президент Афганистана призвал афганцев принять участие в выборах, напомнил о невмешательстве властей в избирательный процесс

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг выступил в телеобращении, в котором призвал афганцев принять участие в предстоящих 20 октября парламентских выборах, заявил о своем невмешательстве в избирательный процесс.

"Я призываю всех жителей принять активное участие в этом национальном процессе. Призываю улемов завтра в своих проповедях в пятничный намаз призвать жителей принять активное участие в выборах", - сказал А.Гани.

"Никто из государственных чиновников, в том числе и я не имеет право вмешиваться в ход выборов. Выборы должны пройти прозрачно", - подчеркнул президент Афганистана.

Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября, на 239 мест претендуют более 2500 кандидатов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]