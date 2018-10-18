Президент Афганистана призвал афганцев принять участие в выборах, напомнил о невмешательстве властей в избирательный процесс

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг выступил в телеобращении, в котором призвал афганцев принять участие в предстоящих 20 октября парламентских выборах, заявил о своем невмешательстве в избирательный процесс.
"Я призываю всех жителей принять активное участие в этом национальном процессе. Призываю улемов завтра в своих проповедях в пятничный намаз призвать жителей принять активное участие в выборах", - сказал А.Гани.
"Никто из государственных чиновников, в том числе и я не имеет право вмешиваться в ход выборов. Выборы должны пройти прозрачно", - подчеркнул президент Афганистана.
Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября, на 239 мест претендуют более 2500 кандидатов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»