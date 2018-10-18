Президент Афганистана призвал афганцев принять участие в выборах, напомнил о невмешательстве властей в избирательный процесс

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг выступил в телеобращении, в котором призвал афганцев принять участие в предстоящих 20 октября парламентских выборах, заявил о своем невмешательстве в избирательный процесс.

"Я призываю всех жителей принять активное участие в этом национальном процессе. Призываю улемов завтра в своих проповедях в пятничный намаз призвать жителей принять активное участие в выборах", - сказал А.Гани.

"Никто из государственных чиновников, в том числе и я не имеет право вмешиваться в ход выборов. Выборы должны пройти прозрачно", - подчеркнул президент Афганистана.

Парламентские выборы пройдут в Афганистане 20 октября, на 239 мест претендуют более 2500 кандидатов.