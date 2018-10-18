МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года

Азербайджан и Туркменистан подписали программу межмидовского сотрудничества на 2019-2020гг, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Документ подписан по итогам межмидовских политических консультаций, состоявшихся в четверг в Баку при участии глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Туркменистана Эльмара Мамедъярова и Рашида Мередова.
«В ходе консультаций Э.Мамедъяров и Р.Мередов подчеркнули положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве. Собеседники также обсудили перспективы координации предстоящих работ госструктурами и деловыми кругами с целью вывода этих отношений на качественно новый уровень», - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны отметили наличие благоприятных возможностей сотрудничества для расширения сотрудничества в сфере логистики, промышленности и культурно-гуманитарном направлении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»