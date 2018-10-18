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Внешняя политика 18.10.2018 16:31

МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года

Азербайджан и Туркменистан подписали программу межмидовского сотрудничества на 2019-2020гг, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Документ подписан по итогам межмидовских политических консультаций, состоявшихся в четверг в Баку при участии глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Туркменистана Эльмара Мамедъярова и Рашида Мередова.

«В ходе консультаций Э.Мамедъяров и Р.Мередов подчеркнули положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве. Собеседники также обсудили перспективы координации предстоящих работ госструктурами и деловыми кругами с целью вывода этих отношений на качественно новый уровень», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили наличие благоприятных возможностей сотрудничества для расширения сотрудничества в сфере логистики, промышленности и культурно-гуманитарном направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]