МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года

Азербайджан и Туркменистан подписали программу межмидовского сотрудничества на 2019-2020гг, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Документ подписан по итогам межмидовских политических консультаций, состоявшихся в четверг в Баку при участии глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Туркменистана Эльмара Мамедъярова и Рашида Мередова.

«В ходе консультаций Э.Мамедъяров и Р.Мередов подчеркнули положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве. Собеседники также обсудили перспективы координации предстоящих работ госструктурами и деловыми кругами с целью вывода этих отношений на качественно новый уровень», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили наличие благоприятных возможностей сотрудничества для расширения сотрудничества в сфере логистики, промышленности и культурно-гуманитарном направлении.

Ф.Исазаде