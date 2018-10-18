Путин считает, что трагедия в Керчи явилась результатом глобализации

Трагедия в Керчи является результатом глобализации, заявил президент РФ Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" в четверг.

"Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы", - сказал В.Путин.

Он отметил, что все началось с известных трагических событий в школах США.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - рассказал президент.