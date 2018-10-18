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СНГ 18.10.2018 16:41

Путин считает, что трагедия в Керчи явилась результатом глобализации

Трагедия в Керчи является результатом глобализации, заявил президент РФ Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" в четверг.

"Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы", - сказал В.Путин.

Он отметил, что все началось с известных трагических событий в школах США.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - рассказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КЕРЧЬ, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]