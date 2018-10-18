Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин

России удалось добиться целей, поставленных перед началом операции в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Он подчеркнул, что, благодаря РФ удалось сохранить сирийскую государственность, очистить значительную часть территории страны от бандитов.

"Мы за эти годы освободили практически 95% всей территории Сирийской республики. Это первое. Второе - мы утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковому", - отметил глава государства.