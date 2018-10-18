Наладить совместную международную работу по борьбе с терроризмом пока не удается - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает недостаточность международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

"Эффективно противостоять терроризму - я говорил об этом многократно, в том числе на последней сессии (ООН) в Нью-Йорке, - можно только сообща, объединяя усилия. К сожалению, в полном смысле этого слова нам пока эта работа совместная не удается", - сказал В.Путин в четверг на пленарном заседании клуба "Валдай".

Он добавил, что "есть отдельные элементы сотрудничества, но их недостаточно".

"По большому счету, мы пока не объединили усилий своих должным образом. А это можно сделать на основе известных норм международного права и соответствующих решений Организации Объединенных Наций", - сказал президент.