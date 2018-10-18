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СНГ 18.10.2018 16:53

Внутри России удалось избавиться от терроризма, но в глобальном плане эта задача не решена - Путин

Россия избавилась от терроризма внутри страны, но с глобальным терроризмом справиться пока не удалось, хотя ему и нанесен значительный урон, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Если прямо постараться ответить на ваш вопрос: мы добились результатов, которых хотели добиться, начиная с тех печальных, трагических событий, свидетелями которых мы были в середине 90-х - начале 2000-х годов? Да, в основном, да", - сказал он, выступая на форуме "Валдай" в Сочи.

Он напомнил, что тогда на территории России "просто шла гражданская война", которая не носила глобального, общенационального характера, однако, по словам президента, "это были боестолкновения, прямая война, с использованием авиации, тяжелой техники, с большим количеством бандформирований", которые в значительной степени были укомплектованы выходцами из террористических организаций из-за рубежа, включая представителей "Аль-Каиды" .

"Слава Богу, мы избавились от этого. Но мы не избавились от терроризма как такового, в целом, он, конечно, представляет и для нашей страны очень большую угрозу. Именно поэтому мы и начали активные операции в Сирии, а терроризм представляет большую угрозу для наших соседей, в том числе для Афганистана", - добавил В.Путин.

"То есть мы его, конечно, в целом, глобально не победили, но мы нанесли ему колоссальный урон, ущерб и уж точно совершенно, кардинально изменили к лучшему ситуацию у нас дома, в Российской Федерации", - заключил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]