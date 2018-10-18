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СНГ 18.10.2018 16:56

Путин: встречи с Трампом были скорее позитивными, чем негативными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, скорее положительно оценивает итог встреч с президентом США Дональдом Трампом.

"Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? Я считаю, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки, скорее были позитивными, чем негативными", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Он пояснил, что, тем не менее, встречи лидеров РФ и США не наладили ситуацию внутри Соединенных Штатов.

"Мы смотрим, что происходит там, на внутриполитической площадке, но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться не переставая. А внутриполитически - наверное, лучше не стало в Соединенных Штатах от наших встреч. Наверное, потому что, повторяю, кто-то это пытается все время использовать во внутриполитической борьбе", - добавил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАМП, ВСТРЕЧИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]