Путин: встречи с Трампом были скорее позитивными, чем негативными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, скорее положительно оценивает итог встреч с президентом США Дональдом Трампом.

"Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? Я считаю, несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки, скорее были позитивными, чем негативными", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Он пояснил, что, тем не менее, встречи лидеров РФ и США не наладили ситуацию внутри Соединенных Штатов.

"Мы смотрим, что происходит там, на внутриполитической площадке, но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться не переставая. А внутриполитически - наверное, лучше не стало в Соединенных Штатах от наших встреч. Наверное, потому что, повторяю, кто-то это пытается все время использовать во внутриполитической борьбе", - добавил В.Путин.