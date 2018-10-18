Саммит Евросоюза призвал Совет ЕС и Европарламент ускорить воплощение предложений Еврокомиссии по миграции

Европейский совет в постановлении, принятом в четверг в Брюсселе, поручил Европарламенту и Совету ЕС приступить к решению ряда задач по урегулированию миграционного кризиса на основе предложений Еврокомиссии.
"Европейский совет предлагает Европейскому парламенту и Совету ЕС изучить в качестве первоочередной задачи недавние предложения комиссии по директиве о возврате (нелегальных мигрантов - ИФ), агентству по предоставлению убежища, и европейскому корпусу пограничной и береговой охраны, обеспечив наиболее эффективное использование ресурсов и разработав общие минимальные нормы по наблюдению за внешними границами при соблюдении ответственности государств-членов", - говорится в заключениях Евросовета.
Европейские лидеры указали, что следует делать больше для повышения эффективности возвратов.
"Существующие соглашения о реадмиссии должны применяться лучше, недискриминационным образом по отношению ко всем государствам-членам, и новые соглашения и договоренности должны быть достигнуты при создании и применении необходимого рычага воздействия с использованием всех соответствующих политик и инструментов, включая развитие, торговлю и визовую политику", - сказано в документе.
Саммит счел необходимыми дополнительные усилия для полной реализации декларации ЕС-Турция по урегулированию миграционного кризиса.
В заключениях также отмечается, что канцлер председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьян Курц доложил на саммите о реформе совместной европейской системы убежища и о перспективах прогресса по ее различным элементам.
"Европейский совет призвал председательство Совета ЕС продолжить свою работу с целью как можно скорейшего ее завершения", - отмечается в заключительном документе саммита.
МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года
Глава Минобороны Азербайджана провел переговоры с руководителями чешских предприятий оборонпрома
Президент Алиев с оптимизмом оценивает будущее азербайджано-туркменских отношений
Российский "Силмаш" модернизирует в Узбекистане две крупные электростанции
Трансферты из ГНФАР в госбюджет с 2003г превысили 85 млрд манатов
MBNP аннулировала лицензии 2 страховщиков в Азербайджане на перестраховочную деятельность на основе их обращений
Минздрав Азербайджана направит 1,5 млн манатов на закупку генераторов
Патриарх Кирилл поблагодарил президента Алиева за эффективное взаимодействие госорганов Азербайджана с Бакинской епархией
Госагентство по туризму Азербайджана откроет 6 представительств за рубежом
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
Пользователи Nar, получили бесплатные минуты разговора
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»