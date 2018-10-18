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Дальнее зарубежье 18.10.2018 17:13

Саммит Евросоюза призвал Совет ЕС и Европарламент ускорить воплощение предложений Еврокомиссии по миграции

Европейский совет в постановлении, принятом в четверг в Брюсселе, поручил Европарламенту и Совету ЕС приступить к решению ряда задач по урегулированию миграционного кризиса на основе предложений Еврокомиссии.

"Европейский совет предлагает Европейскому парламенту и Совету ЕС изучить в качестве первоочередной задачи недавние предложения комиссии по директиве о возврате (нелегальных мигрантов - ИФ), агентству по предоставлению убежища, и европейскому корпусу пограничной и береговой охраны, обеспечив наиболее эффективное использование ресурсов и разработав общие минимальные нормы по наблюдению за внешними границами при соблюдении ответственности государств-членов", - говорится в заключениях Евросовета.

Европейские лидеры указали, что следует делать больше для повышения эффективности возвратов.

"Существующие соглашения о реадмиссии должны применяться лучше, недискриминационным образом по отношению ко всем государствам-членам, и новые соглашения и договоренности должны быть достигнуты при создании и применении необходимого рычага воздействия с использованием всех соответствующих политик и инструментов, включая развитие, торговлю и визовую политику", - сказано в документе.

Саммит счел необходимыми дополнительные усилия для полной реализации декларации ЕС-Турция по урегулированию миграционного кризиса.

В заключениях также отмечается, что канцлер председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьян Курц доложил на саммите о реформе совместной европейской системы убежища и о перспективах прогресса по ее различным элементам.

"Европейский совет призвал председательство Совета ЕС продолжить свою работу с целью как можно скорейшего ее завершения", - отмечается в заключительном документе саммита.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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