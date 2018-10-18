Путин говорит, что не боится принимать на себя ответственность за ситуацию в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не страшно нести груз ответственности за ситуацию в мире, и подчеркнул, что необходимо действовать, учитывая все риски и не думая о собственном самосохранении.
"Нет", - сказал В.Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос, не страшно ли ему быть "одним из трех, на которых лежит ответственность за мир".
По мнению президента, страх - это обратная сторона естественного для любого живого существа стремления к самосохранению.
"Истинкт самосохранения есть у всех, и это проявляется в том числе в страхе, это способ реакции на возможные угрозы. Но вы знаете, еще когда я после университета пришел на работу в органы безопасности и потом в разведку, всегда соответствующим образом воспитывали: если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Если берешься, тогда ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски нужно действовать, но уже ты не должен думать о самосохранении личном", - добавил В.Путин.
По его словам, это качество особенно важно для лиц, ответственных за судьбы миллионов сограждан.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он страх возможным методом управления, президент ответил: "Нет, это плохой метод управления, потому что очень ненадежный".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»