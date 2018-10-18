Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.955 RUR   0.0259 GBR   2.2267 TRY   0.3042

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.92 Brent   81.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 21° 20 Окт 14° 22° 21 Окт 16° 23°

СНГ 18.10.2018 17:28

Путин говорит, что не боится принимать на себя ответственность за ситуацию в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не страшно нести груз ответственности за ситуацию в мире, и подчеркнул, что необходимо действовать, учитывая все риски и не думая о собственном самосохранении.

"Нет", - сказал В.Путин на заседании клуба "Валдай", отвечая на вопрос, не страшно ли ему быть "одним из трех, на которых лежит ответственность за мир".

По мнению президента, страх - это обратная сторона естественного для любого живого существа стремления к самосохранению.

"Истинкт самосохранения есть у всех, и это проявляется в том числе в страхе, это способ реакции на возможные угрозы. Но вы знаете, еще когда я после университета пришел на работу в органы безопасности и потом в разведку, всегда соответствующим образом воспитывали: если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Если берешься, тогда ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски нужно действовать, но уже ты не должен думать о самосохранении личном", - добавил В.Путин.

По его словам, это качество особенно важно для лиц, ответственных за судьбы миллионов сограждан.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он страх возможным методом управления, президент ответил: "Нет, это плохой метод управления, потому что очень ненадежный".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИР, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Премьер Абэ заявил, что для Японии неприемлемо подписать мирный договор с РФ без принципиального решения территориального вопроса - Путин Путин о контактах с Трампом: у нас нормальная дискуссия двух партнеров, несмотря на разные взгляды на некоторые вещи Путин считает, что Трамп настроен на стабилизацию отношений с РФ Наладить совместную международную работу по борьбе с терроризмом пока не удается - Путин Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин Путин будет участвовать в Париже в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]