Турция в Идлибе достаточно жестко и эффективно ведет борьбу с террористическими группировками, но задача выполнена не до конца - Путин

Турция придерживается своих обязательств в рамках договоренностей по урегулированию ситуации в Идлибе, но пока не выполнила их до конца, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Нет, пока не выполнили, но они работают. Мы это видим", - сказал В.Путин, выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что в ситуации в Идлибе "не все так просто, наоборот - все сложно".

"Но они выполняют взятые на себя обязательства", - подчеркнул В. Путин, отметив, что демилитаризованная зона в этом районе Сирии "создается".

"Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - ИФ) ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязаетльства", - заявил В.Путин.

Он также добавил, что турецкая сторона действует в Идлибе "достаточно жестко и эффективно в борьбе с этими террористическими группировками".