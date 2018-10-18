В ближайшее время на вооружение российской армии поступит гиперзвуковая система "Авангард", заявил президент России Владимир Путин.

"В ответ на строительство ПРО Соединенными Штатами мы совершенствуем свои ударные комплексы. Некоторые уже стоят у нас на вооружении, некоторые будут поставлены в ближайшее время", - сказал В.Путин на пленарной сессии Международного клуба "Валдай".

"В ближайшие месяцы (будет поставлена на вооружение) система "Авангард", - сказал В.Путин.