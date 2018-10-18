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Дальнее зарубежье 18.10.2018 17:39

На саммите ЕС принято решение о разработке ограничительных мер в ответ на кибератаки

Страны ЕС планируют обсудить возможность введения ограничительных мер в ответ на кибератаки, говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС (...) Для того, чтобы повысить устойчивость ЕС к кибератакам, обсуждение предложений по усилению кибербезопасности должны пройти при нынешнем составе Европарламента", - отмечается в документе.

Европейские страны намерены добиваться укрепления кибербезопасности для противодействия хакерским угрозам, защиты демократических ценностей, борьбы с радикальными движениями и терроризмом и сотрудничества между странами в вопросах безопасности, отмечается в сообщении.

"ЕС будет дальше укреплять механизмы сдерживания и противодействия гибридным, кибернетическим, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - отмечается в коммюнике, в котором лидеры стран ЕС в очередной раз осудили кибератаку на базы данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее в этом месяце Нидерланды обвинили российских хакеров, якобы связанных с властями в Москве, в попытке получить доступ к базам данных ряда международных организаций, в том числе ОЗХО. В то же время в США ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году за счет обнародования дискредитирующей информации о кандидате от демократов Хиллари Клинтон и оказания влияния на население посредством политической рекламы в социальных сетях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]