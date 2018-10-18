На саммите ЕС принято решение о разработке ограничительных мер в ответ на кибератаки

Страны ЕС планируют обсудить возможность введения ограничительных мер в ответ на кибератаки, говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита ЕС.
"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак посредством ограничительных мер со стороны ЕС (...) Для того, чтобы повысить устойчивость ЕС к кибератакам, обсуждение предложений по усилению кибербезопасности должны пройти при нынешнем составе Европарламента", - отмечается в документе.
Европейские страны намерены добиваться укрепления кибербезопасности для противодействия хакерским угрозам, защиты демократических ценностей, борьбы с радикальными движениями и терроризмом и сотрудничества между странами в вопросах безопасности, отмечается в сообщении.
"ЕС будет дальше укреплять механизмы сдерживания и противодействия гибридным, кибернетическим, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - отмечается в коммюнике, в котором лидеры стран ЕС в очередной раз осудили кибератаку на базы данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее в этом месяце Нидерланды обвинили российских хакеров, якобы связанных с властями в Москве, в попытке получить доступ к базам данных ряда международных организаций, в том числе ОЗХО. В то же время в США ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году за счет обнародования дискредитирующей информации о кандидате от демократов Хиллари Клинтон и оказания влияния на население посредством политической рекламы в социальных сетях.
МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года
Глава Минобороны Азербайджана провел переговоры с руководителями чешских предприятий оборонпрома
Президент Алиев с оптимизмом оценивает будущее азербайджано-туркменских отношений
Российский "Силмаш" модернизирует в Узбекистане две крупные электростанции
Трансферты из ГНФАР в госбюджет с 2003г превысили 85 млрд манатов
MBNP аннулировала лицензии 2 страховщиков в Азербайджане на перестраховочную деятельность на основе их обращений
Минздрав Азербайджана направит 1,5 млн манатов на закупку генераторов
Патриарх Кирилл поблагодарил президента Алиева за эффективное взаимодействие госорганов Азербайджана с Бакинской епархией
Госагентство по туризму Азербайджана откроет 6 представительств за рубежом
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
Пользователи Nar, получили бесплатные минуты разговора
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»