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Дальнее зарубежье 18.10.2018 17:40

В Европейском совете приветствовали принятие нового санкционного режима для противодействия использованию химоружия

Европейский совет считает положительным шагом утверждение нового режима ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет приветствует принятие нового режима ограничительных мер, которые станут ответом на угрозу химического оружия, и ожидает скорейшего прогресса с внесением (в санкционные - ИФ) списки соответствующих физических лиц и организаций", - отмечается в документе.

Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в минувший понедельник в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорилось в сообщении совета.

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

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Тэги: ЕС, ХИМОРУЖИЕ, САНКЦИИ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]