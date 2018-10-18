В Европейском совете приветствовали принятие нового санкционного режима для противодействия использованию химоружия

Европейский совет считает положительным шагом утверждение нового режима ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет приветствует принятие нового режима ограничительных мер, которые станут ответом на угрозу химического оружия, и ожидает скорейшего прогресса с внесением (в санкционные - ИФ) списки соответствующих физических лиц и организаций", - отмечается в документе.

Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в минувший понедельник в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорилось в сообщении совета.

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.