Главы оборонных ведомств США и КНР провели встречу в Сингапуре, но новых договоренностей не достигли - помощник Мэттиса

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провели в четверг в Сингапуре переговоры "на полях" региональной конференции по безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на помощника Дж.Мэттиса по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалла Шривера.

Р.Шривер описал переговоры как "прямые и честные" и указал на особую важность подобных консультаций в период нарастания напряженности между государствами. В то же время, подчеркивает АП, на переговорах Дж.Мэттиса и Вэй Фэнхэ новые договоренности достигнуты не были.

По словам Р.Шривера, стороны обсуждали целый ряд вопросов, однако наибольшее внимание уделили ситуации в Южно-Китайском море.

"Эта та область, где у нас продолжают существовать разногласия, а мы продолжаем тщательные обсуждения", - сказал он.

Он добавил, что Дж.Мэттис и Вэй Фэнхэ также поговорили о приглашении для министра обороны КНР посетить США, но детали этого визита еще только предстоит выработать.

Накануне Р.Шривер утверждал, что переговоры Дж.Мэттиса и Вэй Фэнхэ пройдут по инициативе китайской стороны.

Дж.Мэттис ранее отменил планировавшийся на октябрь визит в Китай.

Как сообщалось, отношения США и КНР резко обострились после повышения Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из КНР товары, а также после введения санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за покупку истребителей и ракетных систем у России.

После этого Китай отозвал из США командующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.