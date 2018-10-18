Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.955 RUR   0.0259 GBR   2.2267 TRY   0.3042

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.92 Brent   81.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 21° 20 Окт 14° 22° 21 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 18.10.2018 17:42

Главы оборонных ведомств США и КНР провели встречу в Сингапуре, но новых договоренностей не достигли - помощник Мэттиса

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провели в четверг в Сингапуре переговоры "на полях" региональной конференции по безопасности, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на помощника Дж.Мэттиса по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалла Шривера.

Р.Шривер описал переговоры как "прямые и честные" и указал на особую важность подобных консультаций в период нарастания напряженности между государствами. В то же время, подчеркивает АП, на переговорах Дж.Мэттиса и Вэй Фэнхэ новые договоренности достигнуты не были.

По словам Р.Шривера, стороны обсуждали целый ряд вопросов, однако наибольшее внимание уделили ситуации в Южно-Китайском море.

"Эта та область, где у нас продолжают существовать разногласия, а мы продолжаем тщательные обсуждения", - сказал он.

Он добавил, что Дж.Мэттис и Вэй Фэнхэ также поговорили о приглашении для министра обороны КНР посетить США, но детали этого визита еще только предстоит выработать.

Накануне Р.Шривер утверждал, что переговоры Дж.Мэттиса и Вэй Фэнхэ пройдут по инициативе китайской стороны.

Дж.Мэттис ранее отменил планировавшийся на октябрь визит в Китай.

Как сообщалось, отношения США и КНР резко обострились после повышения Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из КНР товары, а также после введения санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за покупку истребителей и ракетных систем у России.

После этого Китай отозвал из США командующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]