Премьер Абэ заявил, что для Японии неприемлемо подписать мирный договор с РФ без принципиального решения территориального вопроса - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал ему о неприемлемости для Токио подписания мирного договора между двумя странами до урегулирования территориального спора.
"Я сказал (премьер-министру С.Абэ - ИФ), что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам, то это не значит, что мы и не будем решать, не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше как ни в чем не бывало", - сказал В.Путин в четверг на Валдайском форуме в Сочи.
"У премьера Абэ своя точка зрения. Мы с ним, когда пошли на молодежный турнир по дзюдо, уже в неформальной обстановке продолжили эту дискуссию, и он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, что мы должны сначала выстроить принципиальное решение по территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре. Ну, можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся", - отметил президент РФ.
Он напомнил, что у России ранее также была дискуссия с Китаем по территориальным вопросам, которая закончилась компромиссным решением.
"40 лет вели переговоры, представляете? За это время все было в российско-китайских отношениях, но в конечном итоге мы вышли на подписание договора о дружбе, мы достигли такого уровня взаимопонимания между Россией и Китаем, который, по нашим обоюдным оценкам, является беспрецедентным, а территориальный вопрос мы так и не решили к тому моменту", - сказал В.Путин.
"Но то, что мы с нашими китайскими друзьями подписали эти документы, выстроили такую систему отношений, разве положило конец нашим дискуссиям по территориальным вопросам? Нет, а наоборот, создало условия для решения этих вопросов, что мы в конечном итоге и сделали - мы подписали соответствующий документ, нашли компромиссное решение", - отметил президент РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»