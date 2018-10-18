Российский концерн "Силовые машины" модернизирует в Узбекистане Сырдарьинскую ТЭС и Фархадскую ГЭС, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров республики.

Специальными постановлениями правительства утверждены технико-экономические обоснования проектов, сказали в пресс-службе.

По ее данным, в рамках реализации инвестпроекта заключен контракт между АО "Сырдарьинская ТЭС" АО "Узбекэнерго" и ПАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт". Стоимость реконструкции составит около $190 миллионов долларов, она пройдет в три этапа - шесть энергоблоков станции должны увеличить общую мощность с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи.

Стоимость контракта на условиях "под ключ" при этом составляет $177,1 млн.

Источниками финансирования проекта определены собственные средства АО "Узбекэнерго" в сумме $10,85 млн, кредит Госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (РФ)" в сумме $132,0 млн, рефинансируемый Нацбанком внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Узбекистана, предоставляемый сроком на 10 лет, в том числе льготный период - 3 года с процентной ставкой 2,35%годовых, включая маржу рефинансирующего банка в размере 0,45% годовых. А также кредит Нацбанка ВЭД в сумме эквивалентной $22,24 млн, предоставляемый АО "Узбекэнерго" для оплаты первого авансового платежа по контракту , сроком на три года, в том числе льготный период - один год, с процентной ставкой 2,35% годовых.

Кроме того АО "Узбекэнерго" предоставит кредит УКБ "Узпромстройбанк" в нацвалюте в сумме эквивалетной $22,24 млн, для оплаты второго авансового платежа по контракту , сроком на семь года, в том числе льготный период - два год, с процентной ставкой не превышающей ставку рефинансирования ЦБ.

Реализация проекта осуществляется в три этапа с модернизацией на первом этапе (2018-2019 гг) - энергоблоков №3 и4, 2 этап (2019-2020 гг) - энергоблоков №5 и 6, 3этап (2020-2021) - энергоблоков №9 и 10.

Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее мощность составляет 3200 МВт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему страны - 13 миллиардов кВт.ч, или более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии. В декабре 2014 года "Силовые машины" провели реконструкцию двух энергоблоков станции, увеличив ее мощность на 50 МВт.

"Силовые машины" также заключили с "Узбекгидроэнерго" соглашение по модернизации Фархадской ГЭС на условиях "под ключ" на общую сумму 56,52 млн евро.

Большая часть средств этого проекта также составит кредит российского Внешэкономбанка на сумму 45,22 млн евро, предоставляемый на 10 лет, в том числе 3 года льготного периода. Процентная ставка - 2,35% годовых, включая маржу 0,35%. Договор об открытии кредитной линии был заключен с Нацбанком ВЭД. Собственные средства "Узбекгидроэнерго" в проекте составят 13,05 млн евро.

Фархадская ГЭС (ГЭС-16) в городе Ширин Сырдарьинской области - гидроэлектростанция на реке Сырдарья. Крупнейшая гидроэлектростанция Узбекистана на время постройки (1942-1948 года). В начале января 2018 года Узбекистан и Таджикистан договорились, что территория, на которой расположена ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана.

Всего в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций компании "Узбекэнерго" - 10,6 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными ТЭС промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч.