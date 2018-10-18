В ЕС готовы содействовать сближению с Грузией - представитель Евросоюза в Тбилиси

Грузия пока не готова стать членом Евросоюза, но в ЕС готовы содействовать сближению с Тбилиси, встреча представителей грузинского правительства с членами Еврокомиссии пройдет в Брюсселе 21 ноября, заявил журналистам в четверг глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

"Что касается членства в ЕС, если спрашиваете меня о том, готова или нет Грузия на сегодняшний день к этому, то ответ будет - нет, не готова", - сказал К.Харцель.

Вместе с тем, соглашение об ассоциации и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли направлены как раз на то, чтобы Грузия сблизилась с ЕС путем проведения реформ и осуществления других необходимых работ, отметил дипломат.

"Как вы знаете, сегодня в Брюсселе существуют различные мнения по вопросу расширения Евросоюза. Однако, в одном есть единство - сделать доступными все инструменты, чтобы Грузия сблизилась с ЕС", - сказал К.Харцель, отметив, что в конечном итоге, все будет зависеть от того, как будет развиваться сам Евросоюз в ближайшие годы.

Глава представительства сообщил, что 21 ноября в Брюсселе состоится специальная встреча с участием представителей правительства Грузии и Еврокомиссии, на которой будет присутствовать глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Это еще один показатель того, что в отношении Грузии есть добрая воля и мы надеемся, что эту встречу используем для идентификации различных новых сфер, по которым в будущем сможем работать", - сказал К.Харцель.

К.Харцель приступил к своим обязанностям на посту главы представительства ЕС в Грузии в сентябре. На этом посту он сменил венгерского дипломата Яноша Хермана. До назначения на эту должность 51-летний шведский дипломат занимал должность главного советника президента Европейского совета Дональда Туска по вопросам России, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.