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Дальнее зарубежье 19.10.2018 15:00

Китай и 10 стран-членов АСЕАН проведут первые совместные военные учения

Китай и страны Юго-Восточной Азии на следующей неделе начнут первые совместные военно-морские учения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр обороны Сингапура Нг Енг Хен в пятницу заявил, что учения, которые пройдут в водах близ китайского города Чжаньцзян, станут основой доверия между флотами стран-участниц.

В учениях примут участие Китай и 10 стран-членов АСЕАН, отмечает агентство.

В то же время на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи глав Минобороны Китая, стран АСЕАН и США представители оборонных ведомств договорились, что в 2019 году в регионе пройдут аналогичные учения с участием ВМС США.

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Тэги: СИНГАПУР, АСЕАН, КИТАЙ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]