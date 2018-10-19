Сеул и Пхеньян проведут на северокорейском курорте мероприятие с участием южнокорейского совета по примирению

Корейский совет по примирению и сотрудничеству - южнокорейская общественная организация - проведет встречу с северокорейскими партнерами в ноябре в курортной зоне Кымгансан в КНДР, передает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн.
По данным агентства, мероприятие намечено на 3 ноября и продлится в течение двух дней.
Ожидается, что на нем будут присутствовать около 300 человек из Южной Кореи, а также представители СМИ. В ходе заседания члены совета обсудят выполнение договоренностей, которые были достигнуты на третьем саммите с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В скором времени группа южнокорейских специалистов отправится в Северную Корею для того, чтобы проверить готовность к проведению мероприятия и обсудить его детали, отмечает Уай-Ти-Эн.
Аналогичное мероприятие в рамках Корейского совета по примирению и сотрудничеству было проведено Южной Кореей совместно с КНДР в 2008 году.
На сентябрьском саммите в Пхеньяне лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать буферные зоны вдоль морских и сухопутных границ стран и обеспечить бесполетную зону над границей. Также стороны договорились убрать к декабрю 11 пунктов пограничного контроля.
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