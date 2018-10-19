Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 14° 22° 21 Окт 16° 22° 22 Окт 16° 23°

СНГ 19.10.2018 16:20

Президент Молдoвы на встрече с руководством ПА НАТО назвал нейтралитет главным условием сохранения государственности

Нейтралитет официального Кишинева остается главным условием сохранения и укрепления молдавской государственности, заявил президент Молдавии Игорь Додон в пятницу на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО, Расой Юкневичиене (Литва) и генсеком Ассамблеи Дэвидом Хоббсом (Великобритания)

"Молдавия строго придерживается конституционного принципа постоянного нейтралитета, и на этой основе строит взвешенную политику, направленную на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений как с Западом, так и с Востоком. Нейтралитет является основным условием сохранения и укрепления молдавской государственности", - приводит слова И.Додона его пресс-служба.

Он назвал очень важным то, что "эту позицию президента поддерживает большинство населения страны, и к ней с пониманием и уважением относятся наши зарубежные партнеры".

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждался "широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, приднестровского урегулирования, а также ряда проблем региональной безопасности".

Делегация ПА НАТО находится в Молдавии с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита члены делегации провели встречи с председателем парламента, премьер-министром, членами делегации Молдавии в ПА НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДOВA, ДОДОН, НАТО, НЕЙТРАЛИТЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]