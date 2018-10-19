Президент Молдoвы на встрече с руководством ПА НАТО назвал нейтралитет главным условием сохранения государственности

Нейтралитет официального Кишинева остается главным условием сохранения и укрепления молдавской государственности, заявил президент Молдавии Игорь Додон в пятницу на встрече с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО, Расой Юкневичиене (Литва) и генсеком Ассамблеи Дэвидом Хоббсом (Великобритания)
"Молдавия строго придерживается конституционного принципа постоянного нейтралитета, и на этой основе строит взвешенную политику, направленную на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений как с Западом, так и с Востоком. Нейтралитет является основным условием сохранения и укрепления молдавской государственности", - приводит слова И.Додона его пресс-служба.
Он назвал очень важным то, что "эту позицию президента поддерживает большинство населения страны, и к ней с пониманием и уважением относятся наши зарубежные партнеры".
Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждался "широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, приднестровского урегулирования, а также ряда проблем региональной безопасности".
Делегация ПА НАТО находится в Молдавии с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита члены делегации провели встречи с председателем парламента, премьер-министром, членами делегации Молдавии в ПА НАТО.
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