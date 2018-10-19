Путин поддерживает активное участие Ташкента в афганском урегулировании

Угрозы распространения терроризма и наркотрафика, исходящие из Афганистана, должны быть купированы, нормализация обстановки в этой стране в интересах России и Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В наших общих интересах нормализация обстановки в Афганистане. Россия приветствует активное участие Узбекистана в содействии и запуске мирного процесса", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Считаем важным купировать исходящие из этой страны угрозы, связанные с распространением терроризма, наркотрафика и организованной преступности", - добавил В.Путин.