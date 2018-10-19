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СНГ 19.10.2018 15:13

Путин поддерживает активное участие Ташкента в афганском урегулировании

Угрозы распространения терроризма и наркотрафика, исходящие из Афганистана, должны быть купированы, нормализация обстановки в этой стране в интересах России и Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В наших общих интересах нормализация обстановки в Афганистане. Россия приветствует активное участие Узбекистана в содействии и запуске мирного процесса", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Считаем важным купировать исходящие из этой страны угрозы, связанные с распространением терроризма, наркотрафика и организованной преступности", - добавил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]