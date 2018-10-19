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СНГ 19.10.2018 17:02

На Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки, сообщила пресс-служба СНБО.

"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Служба внешней разведки (СВР) уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов , серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - сказал А.Турчинов.

Секретарь СНБО считает, что на Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня.

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Тэги: УКРАИНА, РАЗВЕДКА, ЗДАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]