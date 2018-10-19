На Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки, сообщила пресс-служба СНБО.
"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Служба внешней разведки (СВР) уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов , серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - сказал А.Турчинов.
Секретарь СНБО считает, что на Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня.
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