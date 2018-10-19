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Дальнее зарубежье 19.10.2018 16:27

ЕС намерен договориться со странами Азии о расширении сотрудничества в сферах торговли, климата и по ситуации вокруг иранского атома

Страны Евросоюза рассчитывают заручиться поддержкой азиатского региона в вопросах торгового сотрудничества, решения климатических проблем и вопроса с ядерной программой Ирана на фоне односторонней политики США по этим вопросам, пишет в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на проект совместного заявления по итогам Европейско-Азиатского саммита, проходящего в Брюсселе.

В документе говорится, что лидеры всех стран-участниц саммита условились, что необходимо "поддерживать открытую мировую экономику и придерживаться установленных правил международной торговли со Всемирной торговой организацией (ВТО) в качестве основы этих принципов".

Европейские и азиатские лидеры должны признать "серьезные вызовы в связи с изменениями климата и их огромными последствиями по всему миру, а также необходимость срочных и эффективных действий", приводит агентство выдержки из проекта совместного заявления.

Также подчеркивается важность "коллективной поддержки" признанного ООН соглашения по Ирану, позволяющего сдерживать разработки ядерного оружия властями Тегерана.

"Саммит показывает, что страны из Европы и Азии объединяются в стремлении сохранить международную торговлю на основе правил и принципа многосторонности. Это очень важный сигнал, так как здесь представлены представители стран, обеспечивающих две трети мирового ВВП", - сказала в свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита.

В рамках саммита 19-20 октября будут обсуждаться политические и экономические шаги, направленные на устранение последствий политики президента США "America First" ("Америка на первом месте" - ИФ), в рамках которой Вашингтон подверг сомнению необходимость сохранения ВТО, отказался от участия в Парижском соглашении по климату и вышел из сделки с Ираном, гарантировавшей отказ Тегерана от разработки ядерной программы военного назначения.

В саммите принимают участия главы правительств более 50 европейских и азиатских стран, в том числе представители ЕС, России, Китая, Японии и Южной Кореи.

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Тэги: ЕС, АЗИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]