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Дальнее зарубежье 19.10.2018 14:35

Жертвами автоаварии в Афганистане стали 20 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кабула погибли не менее 20 человек, сообщило в пятницу Ariana News.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в районе Карабаг, рассказал изданию глава местной администрации Азима Дил Ага.

По данным чиновника, еще 16 человек пострадали.

О подробностях ДТП он не сообщил.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]