Жертвами автоаварии в Афганистане стали 20 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Кабула погибли не менее 20 человек, сообщило в пятницу Ariana News.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на трассе Кабул-Каписа в районе Карабаг, рассказал изданию глава местной администрации Азима Дил Ага.

По данным чиновника, еще 16 человек пострадали.

О подробностях ДТП он не сообщил.