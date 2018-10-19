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Дальнее зарубежье 19.10.2018 14:49

Три человека задержаны по подозрению в причастности к нападению в Кандагаре - МВД Афганистана

Три человека задержаны в ходе расследования нападения, которое было совершено в минувший четверг в Кандагаре на юге Афганистана, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте МВД Афганистана.

При нападении боевиков в Кандагаре в минувший четверг были убиты начальник полиции провинции Абдул Разик, глава отделения Национального управления безопасности в Кандагаре Абдул Моммин и оператор афганской телекомпании RTA.

По данным МВД Афганистана, губернатор Кандагара Залмай Веса в результате инцидента получил ранения. Представитель ведомства подтвердил, что командующий миссии НАТО в Афганистане Скотт Миллер, о ранении которого ранее сообщали СМИ, находится в безопасности и вернулся в Кабул.

По словам представителя миссии НАТО Дейв Батлер, ранения в результате инцидента получили три представителя коалиции, включая одного американского военнослужащего и одного гражданского специалиста также из США.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан" .

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАНДАГАР, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]