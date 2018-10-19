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Это интересно 19.10.2018 15:09

Алжирским госслужащим запретили носить никаб

Власти Алжира ввели запрет на ношение сотрудницами административных учреждений никаба - мусульманского головного убора, закрывающего лицо, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По его данным, премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья направил соответствующие распоряжения в министерства и региональные госслужбы, в которых объяснил причины такого решения.

Так, премьер отметил, что сотрудники госструктур обязаны "в учреждении соблюдать требования безопасности и правила общения, что в свою очередь предполагает (возможность - ИФ) систематической и постоянной идентификации личности по физическим признакам".

Агентство уточняет, что основная часть алжирских женщин при выборе мусульманского головного убора отдает предпочтение хиджабу, при ношении которого лицо женщины остается открытым, и лишь малая часть жительниц страны носит никаб.

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Тэги: АЛЖИР, ГОССЛУЖБА, НИКАБ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]