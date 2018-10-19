Алжирским госслужащим запретили носить никаб

Власти Алжира ввели запрет на ношение сотрудницами административных учреждений никаба - мусульманского головного убора, закрывающего лицо, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По его данным, премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья направил соответствующие распоряжения в министерства и региональные госслужбы, в которых объяснил причины такого решения.
Так, премьер отметил, что сотрудники госструктур обязаны "в учреждении соблюдать требования безопасности и правила общения, что в свою очередь предполагает (возможность - ИФ) систематической и постоянной идентификации личности по физическим признакам".
Агентство уточняет, что основная часть алжирских женщин при выборе мусульманского головного убора отдает предпочтение хиджабу, при ношении которого лицо женщины остается открытым, и лишь малая часть жительниц страны носит никаб.
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