Turkish Airlines с 8 ноября начинает полеты из Баку в новый аэропорт Стамбула

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) с 8 ноября 2018 начнет выполнение рейсов из Баку в новый аэропорт Стамбула, говорится в сообщении компании.

«Полеты будут выполняться ежедневно и по скидочным ценам. Минимальная стоимость билета на рейс Стамбул-Баку-Стамбул при онлайн-покупке составит 82 евро (около 164 AZN), в обратном направлении - 109 евро (около 218 AZN). В цену билета входит 30 кг багажа и 8 кг ручной клади», - отмечается в информации.

Самолет из Стамбула в Баку будет вылетать в 09:25 по местному времени, прибывать в Баку – 13:15. Вылет из Баку будет осуществляться в 14:10, прибытие в Стамбул – 16:30.

Авиабилеты по скидочным ценам необходимо приобрести до 29 декабря 2018 года, и до этой же даты нужно осуществить полет.

Полеты из нового аэропорта Стамбула в Баку будут осуществляться параллельно другим авиарейсам компании из стамбульских аэропортов – Ататюрка и Сабиха Гекчен, которые будут выполняться по обычному графику.

Как сообщалось, первый этап нового Стамбульского аэропорта будет введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года.

Новый аэропорт построен на севере европейской части Стамбула у озера Теркос.

Соглашение о строительстве аэропорта было подписано в мае 2013 года с консорциумом компаний "Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon". Расстояние между новым строящимся аэропортом и аэропортом Ататюрка составляет приблизительно 35 км по прямой.

Первоначально аэропорт будет обслуживать 90 млн пассажиров в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 150 млн пассажиров.

Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году. Парк компании включает 325 пассажирских и грузовых воздушных судна, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних.

Н.Аббасова