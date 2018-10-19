Turkish Airlines с 8 ноября начинает полеты из Баку в новый аэропорт Стамбула

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) с 8 ноября 2018 начнет выполнение рейсов из Баку в новый аэропорт Стамбула, говорится в сообщении компании.
«Полеты будут выполняться ежедневно и по скидочным ценам. Минимальная стоимость билета на рейс Стамбул-Баку-Стамбул при онлайн-покупке составит 82 евро (около 164 AZN), в обратном направлении - 109 евро (около 218 AZN). В цену билета входит 30 кг багажа и 8 кг ручной клади», - отмечается в информации.
Самолет из Стамбула в Баку будет вылетать в 09:25 по местному времени, прибывать в Баку – 13:15. Вылет из Баку будет осуществляться в 14:10, прибытие в Стамбул – 16:30.
Авиабилеты по скидочным ценам необходимо приобрести до 29 декабря 2018 года, и до этой же даты нужно осуществить полет.
Полеты из нового аэропорта Стамбула в Баку будут осуществляться параллельно другим авиарейсам компании из стамбульских аэропортов – Ататюрка и Сабиха Гекчен, которые будут выполняться по обычному графику.
Как сообщалось, первый этап нового Стамбульского аэропорта будет введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года.
Новый аэропорт построен на севере европейской части Стамбула у озера Теркос.
Соглашение о строительстве аэропорта было подписано в мае 2013 года с консорциумом компаний "Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon". Расстояние между новым строящимся аэропортом и аэропортом Ататюрка составляет приблизительно 35 км по прямой.
Первоначально аэропорт будет обслуживать 90 млн пассажиров в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 150 млн пассажиров.
Авиакомпания Turkish Airlines основана в 1933 году. Парк компании включает 325 пассажирских и грузовых воздушных судна, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних.
Н.Аббасова
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана
В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Вашингтон и Сеул отказались от совместных учений Vigilant Ace, чтобы не осложнять переговоры по КНДР
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом G20 в конце ноября - СМИ
Ассанж подает иск против властей Эквадора за нарушение его свобод
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»