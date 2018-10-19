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СНГ 19.10.2018 17:48

Около 20 тыс. киргизских граждан будут исключены из "черного списка" в России - МИД Киргизии

Около 20 тыс. граждан Киргизии из российского "черного списка" смогут воспользоваться миграционной амнистией, объявленной в РФ, сообщил в пятницу журналистам директор департамента консульской службы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев.

"С 16 октября в России для граждан Киргизии объявлена миграционная амнистия. На данный момент в "черном списке" находятся порядка 70 тыс. киргизских граждан, из них около 50 тыс. попали в список по решению суда, к сожалению, они не смогут воспользоваться объявленной амнистией", - сказал А.Имангазиев.

"По нашим подсчетам, около 20 тыс. граждан Киргизии смогут воспользоваться амнистией, проверив свои данные на сайте МВД РФ", - сообщил киргизский дипломат.

По его словам, в настоящее время в России находятся более 630 тыс. граждан Киргизии.

"По данным МВД РФ, из этого числа около 200 тыс. киргизских граждан находятся в зоне риска. Они условно могут попасть в "черный список"", - подчеркнул А.Имангазиев.

Дипломат сообщил, что миграционная амнистия стала результатом двусторонних переговоров президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и президента России Владимира Путина.

"В этом году главы государств встречались дважды - в Сочи и в Душанбе. В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам миграции. Решение о миграционной амнистии подтверждает высокий уровень взаимоотношений и конструктивный диалог между двумя странами", - заявил представитель МИД Киргизии.

В четверг посольство Киргизии в Москве сообщило, что Россия исключит из "черного списка" часть киргизских граждан, в том числе совершивших административные правонарушения, и разрешит им въезд на территорию РФ.

В посольстве отметили, что граждане Киргизии, совершившие административные правонарушения небольшой тяжести и продолжающие нелегально пребывать на территории РФ, могут покинуть Россию с 16 октября до 10 декабря без привлечения к административной ответственности и включения в "черный список" и въехать обратно.

Посольство подчеркнуло, что, "решение российской стороны не распространяется на граждан Киргизии, внесенных в "черный список" решением судебных органов России".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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