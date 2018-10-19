Назарбаев призывает США, РФ, Китай и ЕС к диалогу, предлагает для переговоров астанинскую площадку

Международные отношения достигли пика напряженности в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн, форум "Азия - Европа" должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз к поиску выхода из создавшегося положения, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарной сессии 12-го саммите форума "Азия-Европа" в Бельгии.
"Нам необходимо использовать нынешний саммит форума "Азия-Европа" для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия", - сказал президент Казахстана.
"Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет", - заявил Н.Назарбаев.
В контексте ухудшения положения в мировой экономике президент Казахстана отметил, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.
"После Второй Мировой войны и других конфликтов лидеры стран тесно сотрудничали и находили общие пути решения в борьбе с терроризмом. Поэтому я призываю все страны к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую площадку для переговоров", - сказал Н.Назарбаев.
В завершение президент еще раз подтвердил готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам.
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