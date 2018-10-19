Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 22° 22 Окт 15° 23° 23 Окт 16° 23°

СНГ 19.10.2018 18:02

Назарбаев призывает США, РФ, Китай и ЕС к диалогу, предлагает для переговоров астанинскую площадку

Международные отношения достигли пика напряженности в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн, форум "Азия - Европа" должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз к поиску выхода из создавшегося положения, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарной сессии 12-го саммите форума "Азия-Европа" в Бельгии.

"Нам необходимо использовать нынешний саммит форума "Азия-Европа" для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия", - сказал президент Казахстана.

"Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет", - заявил Н.Назарбаев.

В контексте ухудшения положения в мировой экономике президент Казахстана отметил, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.

"После Второй Мировой войны и других конфликтов лидеры стран тесно сотрудничали и находили общие пути решения в борьбе с терроризмом. Поэтому я призываю все страны к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую площадку для переговоров", - сказал Н.Назарбаев.

В завершение президент еще раз подтвердил готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АСЕМ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Назарбаев выступит с ежегодным посланием Президент Казахстана поручил с 2019 года повысить минимальную зарплату в стране в 1,5 раза Каспийская "пятерка" подписывает документ о кооперации в новых условиях - Назарбаев Назарбаев: решение по Каспию на саммите в Актау будет историческим Президенты Казахстана и Узбекистана отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии Президент Казахстана ушел в краткосрочный отпуск - пресс-служба

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]