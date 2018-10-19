Азербайджан на 3 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92

Кабинет министров Азербайджана временно обнулил ставки таможенных пошлин на бензины, импортируемые в республику, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.
"Решением Кабмина, с 1 октября 2018 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля", - отмечается в постановлении правительства.
Соответствующее решение было принято правительством на основе согласованного предложения компании SOCAR, министерств финансов, экономики, налогов, энергетики и Государственного таможенного комитета.
В июле 2017 года правительство Азербайджана уже применяло аналогичные льготы на импортируемый бензин. Тогда действие льгот также было рассчитано на 90 дней.
Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) с 1 октября 2018 года частично приостановила работу Бакинского нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева (БНПЗ) для проведения плановых ремонтных работ. В среднем, ремонтные работы продлятся около месяца.
Остановка завода на ремонт может создать необходимость в импорте в Азербайджан автомобильного бензина марки AI-92 для обеспечения внутреннего спроса. Речь идет об импорте до 80 тыс. тонн.
Производство бензина марки AI-92 осуществляется на Бакинском НПЗ.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»