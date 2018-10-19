ЕС и ООН считают необходимым поддерживать российско-турецкие договоренности по Идлибу

ЕС и ООН отметили необходимость полной реализации сочинских договоренностей Турции и России по созданию в провинции Идлиб демилитаризованной зоны, говорится в совместном заявлении, выпущенном в пятницу по итогам встречи Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
В документе отмечается, что стороны пришли к единому мнению о том, что создание комитета по подготовке конституции Сирии имеет важное значение для политического процесса в этой стране.
Кроме того, на встрече обсуждались шаги, которые ЕС может предпринять в этом направлении.
На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.
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