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Дальнее зарубежье 19.10.2018 18:19

ЕС и ООН считают необходимым поддерживать российско-турецкие договоренности по Идлибу

ЕС и ООН отметили необходимость полной реализации сочинских договоренностей Турции и России по созданию в провинции Идлиб демилитаризованной зоны, говорится в совместном заявлении, выпущенном в пятницу по итогам встречи Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

В документе отмечается, что стороны пришли к единому мнению о том, что создание комитета по подготовке конституции Сирии имеет важное значение для политического процесса в этой стране.

Кроме того, на встрече обсуждались шаги, которые ЕС может предпринять в этом направлении.

На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

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Тэги: ЕС, ООН, ИДЛИБ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]