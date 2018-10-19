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Регион 19.10.2018 15:50

Турецкие следователи полагают, что останки Хашкаджи могли быть вывезены с территории саудовского генконсульства

Следствие в Турции допускает, что тело исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могло быть вывезено с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в пригород или даже другой город в случае, если он был убит, рассказал агентству "Ассошиэйтед пресс" источник.

Полиции удалось выяснить, что 2 октября - в день, когда Дж.Хашкаджи исчез после того, как зашел в здание генконсульства - с его территории выехали две принадлежащие дипмиссии машины. Одна из них направилась в сторону Белградского леса близ города, другая - в город Ялова.

При этом агентству не удалось выяснить, проводились ли поиски в предполагаемых местах захоронения останков.

Ранее в пятницу газета "Хюрриет" сообщала, что полиция провела осмотр одного из автомобилей генконсульства, покидавшего город. Результаты обследования пока неизвестны.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.

Судьба журналиста, критиковавшего действия правящей династии в Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в частности, остается неизвестной.

Власти в Эр-Рияде отвергают причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]